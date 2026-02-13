病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…「高血圧緩和」に「足裏タオルつかみ」ふくらはぎは、重力に逆らって血液を上半身に送り込むため「第二の心臓」といわれています。ここを鍛えると、心臓の負担が軽減して、血圧の上昇が抑えられるのです。外に出るのも億劫な冬は、椅子に座りながらで