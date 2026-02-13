クラウドストレージサービスやデータバックアップサービスで大量のハードディスクドライブ(HDD)を運用するBackblazeは、自社データセンター内で運用するストレージデバイスの故障率をメーカーやモデルごとに公開しています。2026年2月12日に公開されたレポートでは、2025年を通した年間故障率(AFR)などの統計結果が報告されました。Backblaze Drive Stats for 2025https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-2025/