◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」１月から映画担当になった。様々なジャンルの作品に触れ、取材を通して隠されたエピソードを知ると、新たな道を開拓していくような新鮮な気持ちになる。先日、映画「爆弾」でブルーリボン賞助演男優賞を受賞した佐藤二朗（５６）を取材した。他社と合同ではあったが、私にとって初のロングインタビュー。佐藤が劇中で見せた、狂気をはらんだ丸刈りで１０円ハゲのある、謎の中年男の怪演に