巨人のドラフト５位ルーキー・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が１３日、故郷の沖縄に凱旋した。今キャンプは１軍スタート。１４日からの那覇キャンプのためチームとともに宮崎から沖縄に移動した。その後、同じく沖縄出身のドラフト３位・山城恭兵投手（２２）と平和祈念公園を訪問した。小浜は沖縄・宜野湾市出身。志真志小、中学では宜野湾ポニーズに所属し、中部商業を経て沖縄電力に進んだ。「２４年間育った沖