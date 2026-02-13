巨人のドラフト３位ルーキー・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１３日、故郷の沖縄に凱旋し、平和祈念公園を訪問した。キャンプ１軍スタートの左腕は、１４日からの那覇キャンプのためチームとともに宮崎から沖縄に移動。その後、同じく沖縄出身のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）と平和祈念公園を訪れた。山城は糸満市立高嶺小、高嶺中、興南高出身。「先祖の名前が刻まれている平和の礎がある平和祈念公園は、実家から