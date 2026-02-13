フランス王者のパリＳＧが、今季終了後にブライトン所属のカメルーン代表ＭＦカルロス・バレバ（２２）獲得を目指すことが明らかになった。スペインのサッカー専門サイト『フィチャヘス』が掲載した記事によると、移籍金は１億ポンド（約２１２億円）。しかしバレバにはすでにマンチェスターＵとチェルシーが獲得に興味を示しており、今後激しい争奪戦が予想され、かなり高騰した印象だが、この金額で移籍が決まる可能性は高い。