２月１７日に開催されるボクシングの２０２５年度年間表彰式「ＪＡＰＡＮＢＯＸＩＮＧＡＷＡＲＤＳ２０２５」の一般ファン向けの観戦チケットが、１３日午後６時からチケット販売サイト「チケミー（ＴｉｃｋｅｔＭｅ）」で緊急販売される。会場は東京ドームホテルＢ１Ｆ大宴会場「天空」。開場は午後６時、開演は６時半（８時終了予定）。チケットは限定６０席（全席指定、先着順）で、予定枚数に達し次第、販売終了とな