女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）。次週１６日から始まる熊本編に登場するメンバーが紹介された。１３日、公式インスタグラムに「ばけばけ人物紹介図」がアップされ「熊本で出会う人々が加わりました」と紹介された。ヘブン（トミー・バストウ）の同僚教師ロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）とその妻・ラン（蓮佛美沙子）、ヘブンの同僚教師である作山（橋本淳