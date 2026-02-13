１０日、東莞港で輸入果物を検査する黄埔税関の職員。（東莞＝新華社配信）【新華社広州2月13日】タイから輸入されたヤングココナツが10日、中国広東省東莞市にある東莞・香港国際空港センターを経由して東莞港の埠頭に到着した。粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）で初めての越境海空複合一貫輸送による果物輸入となった。ヤングココナツは重さ200キロで、タイから香港空港に空輸され、航空貨物用コンテ