俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）の第6話が16日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。【写真】上目遣いがヤバい…学生服姿の宮世琉弥宮世琉弥演じる鈴木颯良（すずき・そうら）が高校時代を回想するシーンでの“尊い”学生服姿が公開となった。同じ音楽部で活動していた恋人とピアノを連弾する“アオハル”な状況にしかみえないこの場面、実は颯