AIでだまし、AIが見破る。今、特殊詐欺の防止にAIの活用が広がっています。さらに、人間は参加できない「AIだけが語り合うSNS」も出現。「AIで完結する世界」、人間は「置いてけぼり」にならないのでしょうか。【写真を見る】動いた瞬間、ニセ検察官の口元にヒゲが…特殊詐欺過去最悪の被害額ニセ警察官「初めまして。千葉県警察本部捜査二課、矢口貴史と申します。よろしくお願いします」これはニセの警察官がビデオ通話で、被