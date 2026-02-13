西武は3月31日から4月5日の間にベルーナドームで行われる6試合を「26開幕シリーズ」と題したイベントを実施する。3月31日のオリックス戦ではベルーナドームの場内演出に合わせて点灯するブレスレット型ライトを配布。マスコットのレオ型のブレスレットは場内演出に合わせて9色に変化する。スタメン発表や西武の選手の本塁打の際に点灯し、球場を盛り上げる。また、4月4、5日の楽天戦では4日に「イニシャルロゴベスト」、5日