「晴れて気温が上昇」「空気が乾燥」「風が吹く」この3つが揃うと、いよいよ本格的に「スギ花粉」の飛散が始まります。【写真を見る】花粉症対策は“先手必勝”がカギ！早めの対策を医師が解説【ひるおび】アンケートでは35％が「花粉症の症状感じる」『ひるおび』で行なったLINEアンケート（1万781人が回答）では、「Q.花粉症の症状を感じていますか？」という問いに、35.9％が「はい」と回答しています。中でも花粉症の人に限っ