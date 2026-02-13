松岡昌宏さん元「TOKIO」メンバーで俳優の松岡昌宏さんが13日、出演中の日本テレビの人気番組「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板すると発表した。自身が代表を務める会社のホームページで明らかにした。日テレの福田博之社長と面会し「区切りをつける決断をした」としている。番組を巡っては昨年6月、TOKIOメンバーだった国分太一さんが「コンプライアンス上の問題行為」を理由に降板。国分さんは芸能活動を休止し、TOKIOは解散した