日本の場合、一般道のセンターラインは、黄色の実線、白の実線と破線の3種類。このうち線をはみ出しての追い抜きが可能なのは白の破線のみ。同じ白でも実線は追い越し可能だが、センターラインをはみ出るのはNGで、黄色の実線は追い越し自体が禁止されている。自動車免許を持っている方なら誰もが知っているはずだ。ちなみに内閣府『令和7年版交通白書』によると、24年における追い越し・通行区分違反の取り締まり件数は、14万