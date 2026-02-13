１３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６９７円８７銭（１・２１％）安の５万６９４１円９７銭だった。２日連続で値下がりした。前日の米株式市場では、人工知能（ＡＩ）が既存のソフトウェアによる業務を代替するとの見方が強まり、ＩＴ関連株を中心に下落した。この流れを引き継いだ東京市場でも売り注文が広がり、日経平均の下げ幅は一時、９００円を超えた。衆院選投開票日の翌日の９日以降、