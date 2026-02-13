13日、石川県金沢市内で横断歩道を渡っていた女性が車にはねられて、意識不明の重体となり、警察は車を運転していた30歳の男を、過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。13日午前6時すぎ、石川県金沢市泉野出町3丁目の市道で、横断歩道を渡っていた近くに住む75歳の女性が、左からきたライトバンにはねられました。この事故で、女性は頭などを強く打ち病院に運ばれ、意識不明の重体となっています。警察は横断歩道を渡っていた歩