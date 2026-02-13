◆リヤドダートスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル）＝２月１３日、キングアブドゥルアジーズ競馬場）重賞初制覇を狙うアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）はダートコースをキャンターで１周半走った。見守った矢作調教師は「普通にいいけど、１００まではいってないかなというところはあります」と冷静に現状を分析した。それでも、