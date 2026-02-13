大みそかの「ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場を果たした５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗がファンやドラマ共演者への愛を炸裂（さくれつ）させている。佐野は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｍ！ＬＫコンサートＳＭＩＬＥＰＯＰ！ありがとうございました！！メンバーとみ！るきーずで作り上げるこの空間が何より楽しくて大切で、守りたい場所なんだなと再認識できました。」とコメ