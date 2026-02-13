2026年大リーグ主な日本選手のキャンプ地【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が13日にアリゾナ州グレンデールでキャンプイン。大谷と山本は3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場が決まっており、ワールドシリーズ（WS）3連覇が懸かるシーズンの前に、まずは日本代表で「世界一」を目指す。バッテリー組の始動を翌日に控えた12日は、大谷と山本が