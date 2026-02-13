Ｂ２ベルテックス静岡は１３日、ＰＦバローンマーテルが左膝関節内側側副靱帯損傷で全治８〜１２週間の診断を受けたと発表した。８日の信州戦で負傷した。今季は３５試合に出場し平均１３・２２分プレー、同３・６得点をマークしていた。