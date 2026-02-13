東京証券取引所13日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が続落した。前日の米国株安が重荷となり、売り注文が優勢だった。値がさのソフトバンクグループも売られ、相場を押し下げた。終値は前日比697円87銭安の5万6941円97銭。東証株価指数（TOPIX）は63.31ポイント安の3818.85。出来高は約34億1005万株だった。