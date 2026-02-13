イランの核開発をめぐる協議が続く中、アメリカが2隻目の空母を中東に向け派遣したことが分かりました。AP通信などは13日、アメリカがカリブ海に配備している世界最大の原子力空母「ジェラルド・R・フォード」が中東に向かうよう命じられたと伝えました。中東にはすでに、原子力空母「エイブラハム・リンカーン」を中心とする空母打撃群が配備されていて、イランの核問題をめぐる協議が続く中、アメリカがさらに圧力を強めた形です