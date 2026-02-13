新しい地図の香取慎吾が１３日、東京・港区の日本財団で行われた“応援のチカラ”プロジェクト・アート贈呈式に参加した。２０１７年からパラスポーツを応援してる香取は「パラスポーツは人生の輝きを教えてくれる」と魅力を語った。今回は来月に開幕するコルティナ２０２６冬季パラリンピック日本代表選手に、香取が作成したアートを贈呈するイベント。香取は昨年、９月に都立墨東特別支援学校を訪れ、児童・生徒が“応援”