全国競輪施行者協議会は１３日、令和８年度上期（４〜９月）の開催日程を発表し、広島競輪場ではミッドナイト競輪を４月から新たに開催する。開催日程は以下の４開催。・４月２８〜３０日・５月２２〜２４日・７月１３〜１５日・７月２２〜２４日広島競輪場は、全国で３４場目のミッドナイト競輪開催場となる。