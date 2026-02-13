【1/64 チャールズヨット】 参考価格：34,650円 セール価格：29,595円 割引率：15％ Amazonにて、ウッディジョー(Woody JOE)から発売中の木製模型組み立てキット「1/64 チャールズヨット」が割引価格で販売されている。 本製品は、木材を主材料とした未塗装木製組み立てキット。帆船模型の権威として知られた故・白井一信氏の全面協力を