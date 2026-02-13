グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」より、『さくら咲く東京ばな奈「見ぃつけたっ」さくら香るバナナ味8個入』が登場。2026年2月12日(木)から公式オンラインショップで注文受付を開始します。見た目も味わいも春満開の一品で、ひと足早くお花見気分を楽しんでみませんか♡ 桜に染まる春の東京ばな奈 “東京の美しい春爛漫”をテーマに誕生した、さくら咲く東京ばな奈。桜の焼き