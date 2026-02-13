岡山県井原市は13日、同市の「コンフォート有限会社」が運営する認知症対応型の「グループホーム楽々園」で管理者らが入所者を虐待したとして、地域密着型サービス事業者の指定を取り消すと発表した。入所者の顔にタイルカーペットを投げつけたり、おもちゃの鉄砲を突き付けたりしていた。取り消しは介護保険法に基づく措置で今年4月1日付。市によると、昨年8月、管理者の男性がタイルカーペットを入所者の顔に複数回投げつけ