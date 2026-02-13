森英介元法相自民党は、次期衆院議長に森英介元法相（77）＝千葉11区＝を推す方向で調整に入った。複数の関係者が13日、明らかにした。森氏は党憲法改正推進本部長や衆院憲法審査会長を歴任し、高市早苗首相（党総裁）が意欲を示す改憲に向けた環境整備に適任と判断したとみられる。麻生太郎副総裁の側近で、党内実力者である麻生氏の支持を得やすい側面もある。18日の特別国会冒頭で選出される見通しだ。衆院では議員定数削減