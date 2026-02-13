テレビ東京系「あちこちオードリー」が１１日、放送された。この日は「本当は言いたかったけどギリで飲み込んだ言葉」を進行。Ａマッソ・加納は「テレビ業界も時代が変わりパワハラがなくなったという話を聞いて飲み込んだ一言」として「まだまだ全然いません？」と切り出し、共演者らを苦笑させた。加納は「なんか（自身が）女性っていうのもあって。直接的に私に来るのはもう本当にないんですけど…。ＡＤ蹴り倒してるやん