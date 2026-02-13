中国四川省にある中国ジャイアントパンダ保護研究センターと成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地で2月11日、2025年に生まれたパンダの赤ちゃん30頭が初めて一般公開されました。これら30頭が互いに顔を合わせるのも今回が初めてです。30頭は現在いずれも発育が良好で、たくましく育っているとのことです。中国ジャイアントパンダ保護研究センターと成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地では昨年、パンダ45頭の繁殖に成功し、うち双