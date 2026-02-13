Kōki,が2月12日、自身のInstagramを更新。姉であるCocomiと車内での姉妹仲良し2ショットを披露している。 （関連：【画像】前髪について話し合うKōki,とCocomi） 普段は前髪のあるヘアスタイルが特徴的なCocomiだが、同投稿にはおでこを出したスタイルで登場。姉妹寄り添った自撮り写真をはじめ、Koki,に「ちゅるちゅる」と指をさされたCocomiが変顔を披露する動画、前髪ありとなしについて何気ないやりとりをする