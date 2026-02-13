ドジャースのキャンプインは13日からドジャースの佐々木朗希投手が愛用する“持ち物”が再び話題となっている。ドジャースは12日（日本時間13日）、キャンプ集合日の様子を公式インスタグラムで公開。ロッテ時代の同僚、高野脩汰投手のサイン入りトートバッグを肩にかけて球場入りする姿が反響を呼び、さらに高野本人が投稿に反応したことで注目が集まっている。バッテリー組のキャンプインを翌日に控えたこの日、佐々木は黒T