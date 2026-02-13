福岡県警久留米署は13日、久留米市の女性が警察官や検事を名乗る偽電話詐欺に遭い、現金をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、7日から11日にかけ被害者の携帯に電話やメッセージアプリを利用して警察官や検事を名乗る人物から「あなた名義のクレジットカードが作られ、マネーロンダリングに流用されている」「口座の調査が必要なので、あなたのお金を監査口座に移す必要がある」と指示された。