20年12月に「下咽頭がん」を公表したお笑いトリオ「ななめ45°」の岡安章介（46）が13日、自身のインスタグラムを更新し、寛解したと報告した。「ご報告です」と書き出すと、「私事で恐縮ではございますが、5年前に罹患いたしました下咽頭癌につきまして、先日実施いたしました病院での検査結果、特に異常は認められず、寛解と診断していただきました」と報告。「皆様には多大なるご心配をおかけし、誠に申し訳ございません