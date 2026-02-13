中道改革連合は13日午後に代表選挙を行い、元立憲民主党・幹事長の小川淳也氏が新代表に選出されました。この代表選は衆院選での惨敗を受けて行われたもので、当選した49人による投票で行われました。その結果、小川淳也氏が27票を獲得し、新代表に選出されました。中道改革連合・小川新代表「国民生活の安定と将来への見通しを私ども野党第一党がしっかりと提起をし、今の安心、将来への希望を提供することが最大の目標であり、そ