今週（2月6日～2月12日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：タカ派人事と地政学リスクで急落、雇用統計後も軟調推移 ビットコインは、次期FRB議長指名を契機としたタカ派色の強まりを背景に急落し、その後いったん反発するも、米雇用統計や規制審議の難航、地政学リスクが意識されるなかで下落基調が継続した。トランプ米大統領が次期FRB議長にウォーシュ氏を指名。同氏は従来から金融引き締めに前向きな姿