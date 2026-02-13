FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、「NVIDIA：『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン」を開始した。対象PCの購入で『バイオハザード レクイエム』が手に入るバンドルクーポンをプレゼントする。2026年3月16日まで。『バイオハザード レクイエム』がもらえるPCバンドルキャンペーンFRONTIERにて、GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070が搭載された