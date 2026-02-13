元TOKIOの松岡昌宏さんが2026年2月13日、人気バラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」（日本テレビ系）から降板することを発表した。「TOKIOというグループは、鉄腕DASHに育てていただいた」松岡さんは、自身が代表をつとめる芸能事務所株式会社MMsun（エムエムサン）に、「松岡昌宏の出演番組に関するお知らせ 」との文書を公開した。「私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！』を