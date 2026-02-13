医師らの人件費に充てる「本体部分」が、30年ぶりの引き上げ水準となるプラス3.09％で決着した26年度の診療報酬改定。年明けからは、厚生労働相の諮問機関で、医療行為ごとの具体的な配分を決める中央社会保険医療協議会の議論が佳境を迎えている。 2月中旬にまとめる改定案で焦点となるのは医療従事者の賃上げ。勤務医や看護師、などの賃上げに充てる条件で初診料、再診料、入院基本料を上積みする「ベースアップ評価