西大寺会陽ゆかりの雑煮「宝来春」天満屋岡山店 西大寺会陽ゆかりの雑煮、「宝来春」が岡山市のデパートでふるまわれました。 「宝来春」は本来、西大寺会陽の後に食べる雑煮ですが、天満屋岡山店は会陽を盛り上げようと毎年、事前にふるまっています。 100食が用意され、訪れた人が温かい宝来春を味わいました。 岡山県新庄村の「ひめのもち」を福が重なるようにと二つ重ね、かまぼこをトッピング