豪ドル、対ドルでやや軟調＝オセアニア為替概況 豪ドル/ドルはドル全面高を受けて売りが優勢となった。前日の海外市場でドル高が進み0.7140ドル台から0.7080割れまで下落。その後少し戻すも0.7100が重くなって、オセアニア・東京市場を無明田。昼過ぎまで0.7090ドルを挟んでのもみ合いに終始していたが、午後に入ってのドル高進行を受けて0.7060ドル台を付ける展開となっている。 NZドルドルも同様に午後に入ってドル高