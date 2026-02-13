【スイス】 消費者物価指数（CPI）（1月）16:30 予想0.1%前回0.0%（前月比) 予想0.1%前回0.1%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）19:00 予想0.3%前回0.3%（前期比) 予想1.3%前回1.3%（前年比) ユーロ圏貿易収支（12月）19:00 予想N/A前回99.0億ユーロ（季調前) 予想N/A前回107.0億ユーロ（季調済)