19:00デギンドスECB副総裁、イベント出席 21:00デギンドスECB副総裁、講演（質疑応答あり） ピル英中銀チーフエコノミスト、討論会出席 ミュンヘン安全保障会議（15日まで）ラガルドECB総裁開会挨拶 15日（日） 中国春節（旧正月）23日まで休場 ※予定は変更することがあります