ドル円はやや不安定な動き、昨日レンジ内での振幅＝東京為替概況 昨日の海外市場で153円76銭まで上昇後、152円40銭割れまで下落。その後少し戻して152円80銭前後で東京朝を迎えた。朝方152円67銭を付けた後、仲値通過後に153円30銭台まで上昇。上昇一服後は昼過ぎにかけてドル売り円買いとなり、田村日銀審議委員の利上げに前向きなタカ派姿勢もあって152円80銭台を付けたが、その後再びドル高円安となり、153円42銭を