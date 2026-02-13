【新華社畢節2月13日】中国貴州省畢節（ひっせつ）市赫章（かくしょう）県では、地下1180メートルの深さから湧き出る53度の温泉が観光消費を後押しする「熱いエンジン」となっている。特色ある資源開発を通じ、地元の観光業は力強く発展している。同県で温泉観光プロジェクトの投資、開発などを手がける貴州省阿西里西温泉旅遊運営投資の余溏（よ・とう）総経理によると、2025年に同温泉を訪れた観光客は延べ23万人に上った。