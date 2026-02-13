関ヶ原の戦い（１６００年）で西軍を率いた武将、石田三成（１５６０〜１６００年）のものと伝わる頭骨のレプリカを基に、佐賀大の研究者らが顔を復元した。やや細面で、肖像画やドラマで描かれるイメージ通り、あっさりとした風貌（ふうぼう）だったことが明らかになった。関ヶ原で敗れた三成は斬首され、遺体は京都市の大徳寺三玄院の墓地に葬られたと伝わる。１９０７年（明治４０年）、民間の調査で寺院の墓地が発掘され