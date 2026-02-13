京成電鉄は2026年2月13日、成田空港アクセスのさらなる強化策を発表しました。注目は2028年度に運行開始を予定している「新型有料特急」の導入と、それに伴う押上―成田空港間の所要時間短縮です。現行のアクセス特急ではおおむね50分台のところ、新型有料特急は同区間を最速30分台前半で結ぶといいます。あわせて、新鎌ヶ谷駅〜印旛日本医大駅間の「複々線化（新線整備）」の検討に着手することも明らかになりました。都心と空港