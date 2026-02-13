B1東地区所属の川崎ブレイブサンダースは2月13日、明治大学3年の武藤俊太朗が特別指定選手として加入することを発表した。 新潟県出身で現在21歳の武藤は、190センチ87キロのスモールフォワード。開志国際高校3年次には冬の全国制覇を成し遂げ、大会ベスト5に選ばれた。高校時代から世代別日本代表に何度も選出されており、「FIBA U19バスケットボール ワールドカップ2023」にも出場した。在