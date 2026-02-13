2月12日（現地時間11日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、ホームのボール・アリーナでメンフィス・グリズリーズを122－116で下し、翌13日を終えて35勝20敗とし、ウェスタン・カンファレンス3位でオールスターブレイクを迎えた。 この試合、ナゲッツではニコラ・ヨキッチがいずれもゲームハイとなる26得点15リバウンド11アシストのトリプルダブル。さらにジャ